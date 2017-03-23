Бетонозмішувач зачепив візочок з маленькою дитиною. ВІДЕО

Вдень на перехресті вулиць Кирилівської та Куренівської бетонозмішувач ледь не розчавила візочок з немовлям. Як з’ясувалося бабуся везла візочок зі своєю маленькою онукою, хотіла перейти на інший бік вулиці.

Телеканал ЧП.INFO