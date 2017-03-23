Бетонозмішувач зачепив візочок з маленькою дитиною. ВІДЕО
Бетонозмішувач зачепив візочок з маленькою дитиною. ВІДЕО
Вдень на перехресті вулиць Кирилівської та Куренівської бетонозмішувач ледь не розчавила візочок з немовлям. Як з’ясувалося бабуся везла візочок зі своєю маленькою онукою, хотіла перейти на інший бік вулиці.
|
23.03.2017 | 22:45
|
23.03.2017 | 22:15
|
23.03.2017 | 21:45
|
23.03.2017 | 21:15
|
23.03.2017 | 20:45
|
23.03.2017 | 20:15
|
23.03.2017 | 18:30
|
23.03.2017 | 17:30
|
23.03.2017 | 17:00
|
23.03.2017 | 10:04
|
23.03.2017 | 09:02
|
23.03.2017 | 08:10
|
23.03.2017 | 07:48
|
23.03.2017 | 07:10
|
23.03.2017 | 06:50
|
23.03.2017 | 06:33
-
- 1 з 731
- ››