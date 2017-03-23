ВРУ зобов'язала антикорупційних активістів подавати е-декларації. ВІДЕО

Відтепер представники антикорупційних організацій змушені будуть заповнювати електронні декларації. Відповідну норму законопроекту вже ухвалила Верховна Рада України. Активісти ж встигли розкритикувати таке рішення. Вони відзначають – у документі є багато статей, які самі собі суперечать. Під час засідання народні обранці неодноразово підкреслювали, що проект закону складений таким чином, аби не зачіпати ЗМІ. Однак експерти кажуть - зміни до законодавства таки торкнуться журналістів, які, власне, і працюють над антикорупційними розслідуваннями. Бо ж часто вони є учасниками відповідних громадських організацій.

Телеканал ЧП.INFO