Акцію проти судді кваліфікували, як напад на державного діяча. ВІДЕО

Акцію проти судді кваліфікували, як напад на державного діяча. ВІДЕО

22:15 23.03.2017

Після конфлікту, який трапився 17 березня біля будинку Глави вищої ради правосуддя Ігоря Бенедесюка кожна із сторін намагається довести свою позицію. Нагадаємо тоді пізно вночі група активістів за версією самого судді прийшла до його помешкання, розмалювала паркан та блокувала йому проїзд. Зрештою суддя вирішив їх налякати і зробив попереджувальний постріл із пістолета. Подія одразу набула резонансу і про даний конфлікт заговорили на найвищих щаблях влади. За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, згідно кваліфікації статей замовникам кримінального правопорушення може загрожувати до 7 років позбавлення волі за фактом насильницьких дій стосовно державного діяча і до 5 років за фактом втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Акцію проти судді кваліфікували, як напад на державного діяча. ВІДЕО
Акцію проти судді кваліфікували, як напад на державного діяча. ВІДЕО
23.03.2017 | 22:15
ВРУ зобов'язала антикорупційних активістів подавати е-декларації. ВІДЕО
ВРУ зобов'язала антикорупційних активістів подавати е-декларації. ВІДЕО
23.03.2017 | 21:45
Бетонозмішувач зачепив візочок з маленькою дитиною. ВІДЕО
Бетонозмішувач зачепив візочок з маленькою дитиною. ВІДЕО
23.03.2017 | 21:15
У Харківській області вибухнули боєприпаси. Є постраждалі. ВІДЕО
У Харківській області вибухнули боєприпаси. Є постраждалі. ВІДЕО
23.03.2017 | 20:45
Експерти озвучили свої версії вбивства екс-депутата РФ Дениса Вороненкова. ВІДЕО
Експерти озвучили свої версії вбивства екс-депутата РФ Дениса Вороненкова. ВІДЕО
23.03.2017 | 20:15
За ворожу пропаганду в Україні хочуть закрити російські соцмережі. ВІДЕО
За ворожу пропаганду в Україні хочуть закрити російські соцмережі. ВІДЕО
23.03.2017 | 18:30
Спроба переправити групу нелегалів через кордон з РФ не вдалась, - поліція. ВІДЕО
Спроба переправити групу нелегалів через кордон з РФ не вдалась, - поліція. ВІДЕО
23.03.2017 | 17:30
СБУ затримала у Слов’янську колишнього бойовика так званої «ДНР». ВІДЕО
СБУ затримала у Слов’янську колишнього бойовика так званої «ДНР». ВІДЕО
23.03.2017 | 17:00
Оперативні дані ДСНС щодо вибуху складу боєприпасів на Харківщині. ВІДЕО
Оперативні дані ДСНС щодо вибуху складу боєприпасів на Харківщині. ВІДЕО
23.03.2017 | 10:04
У Маріуполі під час ДТП постраждала дівчина. ВІДЕО
У Маріуполі під час ДТП постраждала дівчина. ВІДЕО
23.03.2017 | 09:02
Озброєного бандита, що забрав авто у таксиста, затримали на Черкащині. ВІДЕО
Озброєного бандита, що забрав авто у таксиста, затримали на Черкащині. ВІДЕО
23.03.2017 | 08:10
Під час знешкодження озброєної банди одного з її членів застрелено, - поліція. ВІДЕО
Під час знешкодження озброєної банди одного з її членів застрелено, - поліція. ВІДЕО
23.03.2017 | 07:48
На Сумщині начальника відділу поліції викрили на вимаганні грошей. ВІДЕО
23.03.2017 | 07:10
Поліція Василькова відреагувала на інформацію про побиття активіста. ВІДЕО
23.03.2017 | 06:50
На Сумщині дівчинка своєчасно вийшла з групи смерті. ВІДЕО
23.03.2017 | 06:33
СБУ викрила диверсійну мережу. ВІДЕО
СБУ викрила диверсійну мережу. ВІДЕО
22.03.2017 | 23:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом
17.03.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Як відповідає Україна на військові інформаційні операції Росії?
17.03.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Рішення щодо припинення торгівлі з ОРДЛО може бути переглянуто
17.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.