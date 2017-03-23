Акцію проти судді кваліфікували, як напад на державного діяча. ВІДЕО

Після конфлікту, який трапився 17 березня біля будинку Глави вищої ради правосуддя Ігоря Бенедесюка кожна із сторін намагається довести свою позицію. Нагадаємо тоді пізно вночі група активістів за версією самого судді прийшла до його помешкання, розмалювала паркан та блокувала йому проїзд. Зрештою суддя вирішив їх налякати і зробив попереджувальний постріл із пістолета. Подія одразу набула резонансу і про даний конфлікт заговорили на найвищих щаблях влади. За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, згідно кваліфікації статей замовникам кримінального правопорушення може загрожувати до 7 років позбавлення волі за фактом насильницьких дій стосовно державного діяча і до 5 років за фактом втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

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