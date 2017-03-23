Двоє небайдужих витягли чоловіка із палаючого автомобіля. ВІДЕО
Двоє небайдужих витягли чоловіка із палаючого автомобіля. ВІДЕО
Ситуація, яка розігралася на Дніпровській набережній у Києві, швидше скидається на сцени із голлівудського фільму, ніж на реальне життя. Однак запевняю – все сталося насправді. Пізно ввечері пані Олександра їхала на автомобілі. Раптом прямо перед нею з'явилась машина, яка навскіс перетнула смуги руху, а за мить з тріском врізалася у бетонну електроопору. Прямо на очах жінки автівка спалахнула.
І не лише це. Також в огляді «Надія є» дивіться:
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