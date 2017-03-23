Життя людей у «Сірій зоні». Під вогнем "Градів" та біля замінованих доріг. ВІДЕО

Експерти Харківської правозахисної групи, які відвідують жителів прифротнових регіонів, аби дізнатись реальну картину подій, розповідають - окрім того, що життя людей часто опиняється у небезпеці. Місцеві, яким доводиться жити у «сірій зоні», змушені весь час рятувати власне житло, аби одного дня не опинитися взагалі без даху над головою.

Телеканал ЧП.INFO