Життя людей у «Сірій зоні». Під вогнем "Градів" та біля замінованих доріг. ВІДЕО
Життя людей у «Сірій зоні». Під вогнем "Градів" та біля замінованих доріг. ВІДЕО
Експерти Харківської правозахисної групи, які відвідують жителів прифротнових регіонів, аби дізнатись реальну картину подій, розповідають - окрім того, що життя людей часто опиняється у небезпеці. Місцеві, яким доводиться жити у «сірій зоні», змушені весь час рятувати власне житло, аби одного дня не опинитися взагалі без даху над головою.
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