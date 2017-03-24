Подробиці жорстокого вбивства через ревнощі повідомила поліція Київщини. ВІДЕО

У Володарському районі група реагування патрульної поліції «за гарячими слідами» затримала місцевого мешканця, який «застукав» співмешканку з коханцем і через ревнощі завдав ножем смертельні удари супернику та намагався вбити кохану жінку.

19 березня о 02.37 на спецлінію поліції Київської області «102» надійшло повідомлення, що у селі Володимирівка, Володарського району, на веранді будинку із тілесними ушкодженнями виявлено тіло 46-річного місцевого жителя.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. З’ясувалося, що у ніч на 19 березня в селі Володимирівка 34-річний місцевий житель прийшов додому до своєї цивільної дружини, де застав її з коханцем. Розлючений чоловік зайшов до будинку та накинувся на свого суперника з кухонним ножем, яким завдав йому численні поранення в область серця. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий одразу помер. Далі зловмисник заподіяв ножове поранення 38-річній співмешканці, після чого втік з місця події. На щастя, постраждала дійшла до сусідів і попросила допомоги. Люди одразу викликали медиків та поліцію. Жінку було вчасно доставлено до лікарні та прооперовано. Наразі її стан стабільний.

За словами очільника главку поліції Київської області Дмитра Ценова, поліцейські одразу почали пошуки зловмисника і затримали його за місцем проживання, коли той намагався втекти від правосуддя в іншу область. Група реагування патрульної поліції прибула вчасно. Чоловік вже збирався їхати з дому та, побачивши правоохоронців, сховався у підсобному приміщенні, де правоохоронці і знайшли його.

Підозрюваний зізнався поліцейським у скоєнні злочину та дав правдиві покази.

Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області