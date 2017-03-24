В Маріуполі під колеса автомобіля потрапив пішохід. ВІДЕО

В Маріуполі під колеса автомобіля потрапив пішохід. ВІДЕО

07:20 24.03.2017

В Маріуполі під колеса «Deawoo Lanos» потрапила жінка-пішохід. Вона переходила дорогу по зебрі, але водій легковика каже, що не побачив її через те, що поруч проїжджав трамвай і закрив йому огляд. В результаті зіткнення жінка отримала забої. Її госпіталізували.

І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…

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