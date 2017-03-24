У Києві озброєний грабіжник викрав таксі разом із водієм. ВІДЕО
У Києві озброєний грабіжник викрав таксі разом із водієм. ВІДЕО
У столиці в автомобіль таксиста сів чоловік та приставив пістолет до скроні водія. Він наказав їхати до Запоріжжя. Таксист, розуміючи, що життя дорожче, не сперечався, рушив. Утім, вже при в'їзді у Черкаську область зловмисник різко змінив плани. Він викинув з машини таксиста і забрав його авто. Правоохоронці одразу оголосили план перехоплення. І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
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