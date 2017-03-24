Поліція Дніпра розшукує серійного нападника на кредитні установи. ВІДЕО

Погрожуючи працівниці застосувати ручну гранату, чоловік забрав з каси 1 тис. гривень, після чого залишив відділення. Черговий розбійний напад стався 22 березня о 19:30 на вул. Титова, 8 м. Дніпра. Нагадаємо, що зловмисник скоїв вже 12 розбійних нападів на кредитні установи швидкої видачі готівки у 4-х областях України, 3 з яких – на території м. Дніпра.



Прикмети нападника: на вигляд 30-35 років, нижче-середнього зросту, повної статури, обличчя кругле, носить темні сонцезахисні окуляри, одягнутий у чорну куртку з коміром на ґудзиках, чорну в’язану шапку, темні штани, черевики, шкіряні перчатки, через плече має чорну шкіряну сумку розміром 25х20 см, розмовляє російською мовою.

Поліція звертається до всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження небезпечного розбійника, негайно телефонуйте за телефонами 102 або 756 50 01.

Чоловік може бути озброєний, тож не намагайтеся самостійно його затримати.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області