Поліція Дніпра розшукує серійного нападника на кредитні установи. ВІДЕО

Поліція Дніпра розшукує серійного нападника на кредитні установи. ВІДЕО

08:00 24.03.2017

Погрожуючи працівниці застосувати ручну гранату, чоловік забрав з каси 1 тис. гривень, після чого залишив відділення. Черговий розбійний напад стався 22 березня о 19:30 на вул. Титова, 8 м. Дніпра. Нагадаємо, що зловмисник скоїв вже 12 розбійних нападів на кредитні установи швидкої видачі готівки у 4-х областях України, 3 з яких – на території м. Дніпра.

Прикмети нападника: на вигляд 30-35 років, нижче-середнього зросту, повної статури, обличчя кругле, носить темні сонцезахисні окуляри, одягнутий у чорну куртку з коміром на ґудзиках, чорну в’язану шапку, темні штани, черевики, шкіряні перчатки, через плече має чорну шкіряну сумку розміром 25х20 см, розмовляє російською мовою.

Поліція звертається до всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження небезпечного розбійника, негайно телефонуйте за телефонами 102 або 756 50 01.

Чоловік може бути озброєний, тож не намагайтеся самостійно його затримати.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Поліція Дніпра розшукує серійного нападника на кредитні установи. ВІДЕО
Поліція Дніпра розшукує серійного нападника на кредитні установи. ВІДЕО
24.03.2017 | 08:00
В Маріуполі під колеса автомобіля потрапив пішохід. ВІДЕО
В Маріуполі під колеса автомобіля потрапив пішохід. ВІДЕО
24.03.2017 | 07:20
У Києві озброєний грабіжник викрав таксі разом із водієм. ВІДЕО
24.03.2017 | 07:00
Життя людей у «Сірій зоні». Під кулями градів та біля замінованих доріг. ВІДЕО
Життя людей у «Сірій зоні». Під кулями градів та біля замінованих доріг. ВІДЕО
23.03.2017 | 23:15
Двоє небайдужих витягли чоловіка із палаючого автомобіля. ВІДЕО
Двоє небайдужих витягли чоловіка із палаючого автомобіля. ВІДЕО
23.03.2017 | 22:45
Акцію проти судді кваліфікували, як напад на державного діяча. ВІДЕО
Акцію проти судді кваліфікували, як напад на державного діяча. ВІДЕО
23.03.2017 | 22:15
ВРУ зобов'язала антикорупційних активістів подавати е-декларації. ВІДЕО
ВРУ зобов'язала антикорупційних активістів подавати е-декларації. ВІДЕО
23.03.2017 | 21:45
Бетонозмішувач зачепив візочок з маленькою дитиною. ВІДЕО
Бетонозмішувач зачепив візочок з маленькою дитиною. ВІДЕО
23.03.2017 | 21:15
У Харківській області вибухнули боєприпаси. Є постраждалі. ВІДЕО
У Харківській області вибухнули боєприпаси. Є постраждалі. ВІДЕО
23.03.2017 | 20:45
Експерти озвучили свої версії вбивства екс-депутата РФ Дениса Вороненкова. ВІДЕО
Експерти озвучили свої версії вбивства екс-депутата РФ Дениса Вороненкова. ВІДЕО
23.03.2017 | 20:15
Спроба переправити групу нелегалів через кордон з РФ не вдалась, - поліція. ВІДЕО
Спроба переправити групу нелегалів через кордон з РФ не вдалась, - поліція. ВІДЕО
23.03.2017 | 17:30
СБУ затримала у Слов’янську колишнього бойовика так званої «ДНР». ВІДЕО
СБУ затримала у Слов’янську колишнього бойовика так званої «ДНР». ВІДЕО
23.03.2017 | 17:00
Оперативні дані ДСНС щодо вибуху складу боєприпасів на Харківщині. ВІДЕО
Оперативні дані ДСНС щодо вибуху складу боєприпасів на Харківщині. ВІДЕО
23.03.2017 | 10:04
У Маріуполі під час ДТП постраждала дівчина. ВІДЕО
У Маріуполі під час ДТП постраждала дівчина. ВІДЕО
23.03.2017 | 09:02
Озброєного бандита, що забрав авто у таксиста, затримали на Черкащині. ВІДЕО
Озброєного бандита, що забрав авто у таксиста, затримали на Черкащині. ВІДЕО
23.03.2017 | 08:10
Під час знешкодження озброєної банди одного з її членів застрелено, - поліція. ВІДЕО
Під час знешкодження озброєної банди одного з її членів застрелено, - поліція. ВІДЕО
23.03.2017 | 07:48

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом
17.03.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Як відповідає Україна на військові інформаційні операції Росії?
17.03.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Рішення щодо припинення торгівлі з ОРДЛО може бути переглянуто
17.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.