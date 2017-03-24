Підозрюваного у подвійному вбивстві судитимуть на Рівненщині. ВІДЕО

Підозрюваного у подвійному вбивстві судитимуть на Рівненщині. ВІДЕО

21:00 24.03.2017

Кримінальне провадження по обвинуваченню 36-річного жителя села Лозки у подвійному вбивстві слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області скерували з обвинувальним актом до суду. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, п’ятого листопада, у селі Лозки Володимирецького району у приватному будинку сусіди виявили без ознак життя господаря оселі та його гостя. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що в будинку 61-річного чоловіка, який проживав сам, частенько збиралися любителі оковитої. Так сталося і тоді, коли в гості до нього навідалися 36-річний односелець та 43-річний житель Вараша. Сусіди вранці застали жахливу картину: 43-річний варашівець із закривавленою шиєю без ознак життя лежав на дивані, а господар будинку — в іншій кімнаті на підлозі із аналогічними ранами шиї. Обоє померли від крововтрати внаслідок колото-різаних ран. Переконавшись, що потерпілі не подають ознак життя, аби уникнути відповідальності, зловмисник покинув місце вчинення злочину та викинув знаряддя вчиненого злочину — ніж.

Під час огляду місця події поліцейські помітили, що в оселі все було прибрано, вимита підлога та жодних ознак застілля. Це свідчило, що вбивця ретельно приховував сліди злочину. Ганчірку зі слідами крові, якою прибирали, знайшли у грубі. Закривавлений ніж поліцейські виявили неподалік села у ямі, закинутій сміттям.

Правоохоронці навідалися до помешкання третього учасника нічного застілля — 36-річного місцевого жителя, на якого вказували сусіди загиблого. Чоловік перебував удома з дружиною. Але тут, як підтвердила жінка, не ночував. Сам він плутався у показах і не зміг пояснити поліцейським, де провів останню ніч. Поліцейські його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання Варашського відділу поліції.

Під час допиту 36-річного житель села Лозки свою вину в умисному вбивстві двох осіб не визнав та на протязі досудового розслідування давав суперечливі покази. Однак його вина в інкримінованому йому злочині підтверджуються зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме: оглядом місця події, показами свідків, проведеними судово-медичними, медико-криміналістичними експертизами, молекулярно-генетичними експертизами.

Зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою, він утримується в Рівненському слідчому ізоляторі. Йому загрожує кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі від десяти до 15 років або довічне позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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