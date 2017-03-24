Київська поліція розкрила загадкове та жорстоке вбивство на Оболоні. ВІДЕО

Київська поліція розкрила загадкове та жорстоке вбивство на Оболоні. ВІДЕО

14:22 24.03.2017

Наприкінці січня до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у зруйнованому приміщенні на вулиці Озерній лежить мертвий чоловік. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група.

На місці події під мішками будівельного сміття правоохоронці виявили тіло чоловіка із рубаними ранами голови. Для остаточного з’ясування причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

У поліції встановили особу померлого. Ним виявився місцевий мешканець, 1955 року народження, який від 28 грудня 2016 року вважався зниклим безвісти та розшукувався правоохоронцями.

За результатами судово-медичної експертизи стало відомо, що чоловік помер від механічної асфіксії. Тобто підтвердився факт насильницької смерті.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Михайло Ніконов, поліцейські провели комплекс слідчо-оперативних заходів та відпрацювали усі можливі версії. У результаті проведеної роботи вони встановили та затримали особу, яка скоїла тяжкий злочин.

- 60-річний чоловік зізнався у скоєному та розповів, що вбив свого знайомого, аби не повертати борги. Він приїхав із Кіровоградської області до товариша на зустріч. Словесне з’ясування стосунків через гроші переросло у бійку. Зловмисник схопив металеву трубу та кілька разів вдарив нею киянина по голові, а потім задушив шнурком. Тіло відтягнув до зруйнованої будівлі та присипав мішками із будівельним сміттям, - наголосив Михайло Ніконов.

Після цього зловмисник втік додому, де переховувався від поліції. Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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