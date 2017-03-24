Стало відомо про першу жертву в результаті вибухів у Балаклії. ВІДЕО

Стало відомо про першу жертву в результаті вибухів у Балаклії. ВІДЕО

19:45 24.03.2017

Поблизу міста Балаклія що на Харківщині і досі у повітря злітають снаряди зі складу Міноборони. Перший вибух стався ще 23 березня близько третьої ночі. І відтоді потужні звуки вибухів не вщухають. Лише дивом перша доба трагедії минула без жертв. Аж раптом, вже пізно вночі стало відомо про загиблу людину та двох постраждалих.  

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