Стало відомо про першу жертву в результаті вибухів у Балаклії. ВІДЕО
Стало відомо про першу жертву в результаті вибухів у Балаклії. ВІДЕО
Поблизу міста Балаклія що на Харківщині і досі у повітря злітають снаряди зі складу Міноборони. Перший вибух стався ще 23 березня близько третьої ночі. І відтоді потужні звуки вибухів не вщухають. Лише дивом перша доба трагедії минула без жертв. Аж раптом, вже пізно вночі стало відомо про загиблу людину та двох постраждалих.
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