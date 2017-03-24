Пасажирів не пускали на київський вокзал через підозру про замінування. ВІДЕО

Через підозру про замінування центральний вхід вокзалу огородили стрічкою, навколо стояла охорона, а людей всередину не пускали. Та, попри те, що безліч людей не могли потрапити до своїх потягів, рейси ніхто не відміняв. Водночас, біля центрального входу, вже за кілька хвилин скупчилось чимало людей. Бо ж роз’яснень куди та кому йти не було. А відтак, квитки горіли прямо в руках пасажирів.

Телеканал ЧП.INFO