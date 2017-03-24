22 роки в ефірі. Магнолія-ТВ святкує День народження. ВІДЕО
22 роки в ефірі. Магнолія-ТВ святкує День народження. ВІДЕО
Соціально-відповідальне ЗМІ «Магнолія-ТВ» працює вже двадцять 22 роки. 24 березня 1995 року народилась «Магнолія-ТВ». Ми працюємо для того, аби ви знали про небезпеку і завжди могли відстояти свої права. Магнолія-ТВ - бачити, щоб жити!
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