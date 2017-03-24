Поліцейським, які затримали суддю, оголосили догану. ВІДЕО

Поліцейським, які затримали суддю, оголосили догану. ВІДЕО

21:15 24.03.2017

Проявили ініціативу і затримали суддю, а тепер отримали сувору догану. Так завершилась конфлікт між суддею Солом’янського райсуду Києва Вікторією Кицюк та поліцейськими. Як відомо її ще минулого місяця затримали патрульні за неправильне паркування. Однак, як видно на відео із нагрудних камер поліцейських, слуга Феміди не хотіла забирати із проїжджої частини свою машину і навіть запевняла, що буцімто вона не була за кермом, тому не повинна щось пояснювати. 

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