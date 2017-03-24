В Одесі сталася моторошна лобова ДТП. Є постраждалі. ВІДЕО
В Одесі сталася моторошна лобова ДТП. Є постраждалі. ВІДЕО
Що стало причиною страшної аварії в Одесі дивіться в огляді ДТП.
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