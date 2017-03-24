В Одеській області вбили чоловіка. ВІДЕО
В Одеській області вбили чоловіка. ВІДЕО
Полісмени почали розбиратися і з’ясували загиблий – 42 річний вінничанин. Ще у листопаді минулого року він вважався безвісти зниклим. Дуже швидко правоохоронцями вдалося дізнатися і про деталі злочину, і вийти на слід ймовірного вбивці.
І не лише це в огляді надзвичайних подій:
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