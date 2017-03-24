В Одеській області вбили чоловіка. ВІДЕО

В Одеській області вбили чоловіка. ВІДЕО

22:15 24.03.2017

Полісмени почали розбиратися і з’ясували  загиблий – 42 річний вінничанин. Ще у листопаді минулого року він вважався безвісти зниклим. Дуже швидко правоохоронцями вдалося дізнатися і про деталі злочину, і вийти на слід ймовірного вбивці.   

І не лише це в огляді надзвичайних подій:

У Волинській області пограбували жінку

На Закарпатті затримали неповнолітніх крадіїв

У Харкові під час пожежі загинули двоє людей. 

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