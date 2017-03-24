Стало відомо хто знищив меморіал бійцям АТО у Харкові. ВІДЕО

У Харкові місцеві жителі самотужки детально проаналізували відео з камери спостереження, де вандали нищать меморіал героям АТО. Важливі моменти користувачі соціальної мережі виклали у Ютюб. Це відео правоохоронці долучили до матеріалів справи.

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

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Телеканал ЧП.INFO