Стало відомо хто знищив меморіал бійцям АТО у Харкові. ВІДЕО
Стало відомо хто знищив меморіал бійцям АТО у Харкові. ВІДЕО
У Харкові місцеві жителі самотужки детально проаналізували відео з камери спостереження, де вандали нищать меморіал героям АТО. Важливі моменти користувачі соціальної мережі виклали у Ютюб. Це відео правоохоронці долучили до матеріалів справи.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
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