СБУ презентувала звіт своєї роботи. ВІДЕО
СБУ презентувала звіт своєї роботи. ВІДЕО
В ньому доступною мовою розповідається, що ж таке власне служба безпеки. Які є підрозділи, над чим в першу чергу працюють правоохоронці. Правда, кажуть, усіх таємниць розкрити не можуть.
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