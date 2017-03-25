У Вінниці від туберкульозу помер невакцинований 2-річний хлопчик. ВІДЕО

У Вінниці від туберкульозу помер невакцинований 2-річний хлопчик. ВІДЕО

20:30 25.03.2017

У Вінниці батьки, які хворіли на туберкульоз, написали офіційно відмову, аби їх новонародженому не робили щеплення. Коли їх хлопчику виповнилось два роки, життя дитини обірвалося. Маля померло від туберкульозу. За його життя лікарі боролися близько тижня в обласній інфекційній лікарні. Та дитина була у надто важкому стані.

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