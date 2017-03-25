Поліцейські дедалі частіше вирішують конфлікти силовим методом. ВІДЕО
Поліцейські дедалі частіше вирішують конфлікти силовим методом. ВІДЕО
Все частіше у стрічці новин з’являються повідомлення про бійки чи надто палкі суперечки поліцейських із можливим правопорушником. Спілкування між ними із різними варіаціями частенько зводиться до одного – взаємних образ, або ж і обміном стусанами та затриманням. Люди звинувачують правоохоронців у зловживанні службовим становищем, а поліцейські, навпаки, скаржаться на недостатні повноваження.
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