Поліцейські дедалі частіше вирішують конфлікти силовим методом. ВІДЕО

Все частіше у стрічці новин з’являються повідомлення про бійки чи надто палкі суперечки поліцейських із можливим правопорушником. Спілкування між ними із різними варіаціями частенько зводиться до одного – взаємних образ, або ж і обміном стусанами та затриманням. Люди звинувачують правоохоронців у зловживанні службовим становищем, а поліцейські, навпаки, скаржаться на недостатні повноваження.

Телеканал ЧП.INFO