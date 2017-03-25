В Києві легковик «Ford» розбився у відбійник. ВІДЕО

В Києві на Житомирській трасі легковик «Ford» влетів у відбійник. Внаслідок ДТП машину добряче потрощило: пошкоджений моторний відділ, вилетіло лобове скло. На щастя і водій і пасажир серйозних травм не зазнала. Що стало причиною аварії з’ясують слідчі. Наразі відомо лише те, що водій легковика від проходження тесту на алкоголь відмовився, то ж імовірно сів за кермо не тверезим.

Телеканал ЧП.INFO