В Києві легковик «Ford» розбився у відбійник. ВІДЕО
В Києві легковик «Ford» розбився у відбійник. ВІДЕО
В Києві на Житомирській трасі легковик «Ford» влетів у відбійник. Внаслідок ДТП машину добряче потрощило: пошкоджений моторний відділ, вилетіло лобове скло. На щастя і водій і пасажир серйозних травм не зазнала. Що стало причиною аварії з’ясують слідчі. Наразі відомо лише те, що водій легковика від проходження тесту на алкоголь відмовився, то ж імовірно сів за кермо не тверезим.
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