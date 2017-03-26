Законопроект про заочне судочинство обмежує права людей – експерти. ВІДЕО
Законопроект про заочне судочинство обмежує права людей – експерти. ВІДЕО
Закон про заочне засудження, який прийняли для того аби притягнути до відповідальності високопосадовців часів Януколвича, що втекли від українського правосуддя за кордон обмежує права людей. Принаймні в цьому впевненні деякі експерти. Вони навіть закликають Президента Петра Порошенка накласти на нього вето.
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