У Миколаєві поліція затримала особливо небезпечного злочинця. ВІДЕО

У Миколаєві поліція затримала особливо небезпечного злочинця. ВІДЕО

09:00 27.03.2017

Раніше повідомлялось, що на життя 44-річного миколаївського підприємця, що займається похоронним бізнесом, були вчинені замахи.

У серпні 2016 та лютому поточного року незнайомець підстерігав місцевого мешканця та, після вчинення по ньому стрілянини зі зброї травматичної дії, поспішно зникав. У березні 2017 злочинці підпалили ще й транспортний засіб потерпілого.

Із вогнепальними пораненнями голови підприємець доставлявся до медичного закладу, де проходив тривале лікування.

«Над розкриттям ряду цих резонансних злочинів тривалий час працювали оперативні співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області і проведені заходи дали свій результат: сьогодні, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, оперуповноваженими та спецпризначенцями був затриманий виконавець цих злочинів», - зазначив начальник Головного управління НПУ в Миколаївській області полковник поліції Юрій Мороз.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками ряду злочинів: ч.4 ст.296(Хуліганство), ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство), ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) КК України, одночасно проведено близько 10 обшуків фірм та місць перебування осіб, які можуть бути причетними до організації скоєння зазначених кримінальних правопорушень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили цілий арсенал зброї та боєприпасів, грошові кошти, наркотичні засоби, документацію та технічні та спеціальні засоби.

Із затриманим, 32-річним миколаївцем, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбоїв та вбивства, проведено процедури впізнання.

Вживаються заходи щодо встановлення та затримання можливих замовників та інших фігурантів справи.

За скоєне підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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