На Сумщині СБУ ліквідувала лабораторію з виготовлення наркотиків. ВІДЕО

На Сумщині СБУ ліквідувала лабораторію з виготовлення наркотиків. ВІДЕО

23:00 27.03.2017

Підпільну лабораторію з виготовлення синтетичних наркотиків ліквідувала на Сумщині Служба безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Наркобізнес організувало троє ділків, один з яких колишній працівник міліції.

Синтетичні наркотики правопорушники виготовляли в приватному сільськогосподарському приміщенні в одному із сіл Сумського району та розповсюджували на території області та сусідніх регіонів.

Щомісячний прибуток наркоділків становив понад 100 тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників велику кількість амфетаміну та метадону, прекурсори, обладнання для виробництва «синтетики», вирощену зловмисниками власноруч марихуану, а також дві гранати та пістолет з набоями.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 313 Кримінального кодексу України. Зловмисникам вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-центру СБУ

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