На Донеччині розбився вертоліт із військовослужбовцями. ВІДЕО

Розкидані уламки металу та яскраві відмітки навколо них. Неподалік - військова техніка, пожежна машина, швидка допомога. І все це посеред пустого поля на Донеччині. Уже це не віщує нічого доброго. За мить стає відомо – сталася катастрофа.

Телеканал ЧП.INFO