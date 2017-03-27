На Донеччині розбився вертоліт із військовослужбовцями. ВІДЕО
На Донеччині розбився вертоліт із військовослужбовцями. ВІДЕО
Розкидані уламки металу та яскраві відмітки навколо них. Неподалік - військова техніка, пожежна машина, швидка допомога. І все це посеред пустого поля на Донеччині. Уже це не віщує нічого доброго. За мить стає відомо – сталася катастрофа.
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