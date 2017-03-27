Поліція затримала зловмисника, який зі стріляниною викрав автобус у Києві. ВІДЕО
Поліція затримала зловмисника, який зі стріляниною викрав автобус у Києві. ВІДЕО
До рук поліцейських потрапив і київський стрілок. Чоловік, який другого березня, посеред білого дня викрав маршрутку з пасажирами та почав втікати на ній від поліції. Резонансна подія, що сколихнула столицю – не єдине правопорушення чоловіка. Ще взимку 2016 року на Житомирщині він скоїв розбійний напад, викрав автівку, а ще чоловіка підозрюють у зґвалтуванні. Вийшли на слід зловмисника житомирські правоохоронці. Затримали його у місті Фастів Київської області. Саме під час допиту, чоловік й зізнався - погоню зі стріляниною в Києві теж справа його рук.
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