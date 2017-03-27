Чиновника «Укрзалізниці» визволили з полону. ВІДЕО
Чиновника «Укрзалізниці» визволили з полону. ВІДЕО
Начальника департаменту енергопостачання «Укрзалізниці» Валерія Людмирського визволили з неволі. Ще у червні минулого року його викрали поблизу власного дому і відвезли в село Фастівець на Київщині. Там чоловіка кинули у спеціально облаштований бункер у підвалі будинку, а згодом викрадачі почали шантажувати родичів чиновника. Вимагали викуп аж у десять мільйонів євро. Однак, план зірвався. Поліцейські після тривалого слідства, таки вийшли на слід злочинців. Трьох із них затримали.
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