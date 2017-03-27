Нові подробиці зі складу боєприпасів у Харківській області. ВІДЕО
Нові подробиці зі складу боєприпасів у Харківській області. ВІДЕО
Ситуація у Балаклії Харківської області контрольована. Зранку понеділка звітували представники Міноборони та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Триває остаточне зачищення території військової частини.
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