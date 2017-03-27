У Києві через грубе порушення правил водій опинився у лікарні. ВІДЕО
У Києві через грубе порушення правил водій опинився у лікарні. ВІДЕО
Все це сталося за якусь годину. Київ, проспект Гагаріна. Ввечері тут зіштовхнулися Волга та Хюндай. Передок Хюндаю сильно пошкоджений, а Волга після аварії взагалі вилетіла з дороги і ще врізалася в опору Біг борду.
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