У Дніпрі поліцейські навчають жінок самозахисту. ВІДЕО
У Дніпрі поліцейські навчають жінок самозахисту. ВІДЕО
До патрульної поліції Дніпра щодня звертаються близько 50 жінок, які страждають від насильства вдома та на вулиці. За рік кількість таких звернень стає кричущою – понад 18 000. Хто має відповідати за безпеку місцевих жительок? У місті вирішили – як поліцейські, так і самі жінки. Це їхня спільна відповідальність. Саме тому прийомам самозахисту дніпрянок почали навчати патрульні полісмени.
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