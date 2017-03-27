У Дніпрі поліцейські навчають жінок самозахисту. ВІДЕО

У Дніпрі поліцейські навчають жінок самозахисту. ВІДЕО

22:15 27.03.2017

До патрульної поліції Дніпра щодня звертаються близько 50 жінок, які страждають від насильства вдома та на вулиці. За рік кількість таких звернень стає кричущою – понад 18 000. Хто має відповідати за безпеку місцевих жительок? У місті вирішили – як поліцейські, так і самі жінки. Це їхня спільна відповідальність. Саме тому прийомам самозахисту дніпрянок почали навчати патрульні полісмени. 

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