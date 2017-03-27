Хабар, патрони та печатка із гербом Росії –надбання військового комісара. ВІДЕО
Хабар, патрони та печатка із гербом Росії –надбання військового комісара. ВІДЕО
Військовий комісар поспішає на допомогу. І для Запорізької області донедавна це було не просто гасло, а реальність. 47-річному чоловіку хіба що костюма супергероя бракувало. Брався допомогти буквально у всьому. От тільки, як і у кожного супергероя, у нього було своє слабке місце – непереборний альтруїзм прокидався у військового лише після отримання готівки.
І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:
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