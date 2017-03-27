У Хмельницькому звільнили поліцейського, який стріляв у нападника. ВІДЕО
У Хмельницькому звільнили поліцейського, який стріляв у нападника. ВІДЕО
Хмельницький. Чимало людей вийшли підтримати тамтешнього копа. З лав патрульної поліції його звільнили. Люди певні, - це рішення несправедливе. Патрульний розповідає, - усіма можливими способами з колегами намагалися зупинити чоловіка. Але потім були змушені стріляти.
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