У Хмельницькому звільнили поліцейського, який стріляв у нападника. ВІДЕО

У Хмельницькому звільнили поліцейського, який стріляв у нападника. ВІДЕО

23:15 27.03.2017

Хмельницький. Чимало людей вийшли підтримати тамтешнього копа. З лав патрульної поліції його звільнили. Люди певні, - це рішення несправедливе. Патрульний розповідає, - усіма можливими способами з колегами намагалися зупинити чоловіка. Але потім були змушені стріляти. 

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