Поблизу Одесси у ДТП загинуло дві жінки. ВІДЕО
Поблизу Одесси у ДТП загинуло дві жінки. ВІДЕО
На трасі «Київ-Одеса» не розминулись два легковики: «Peugeot» та «Daewoo». Внаслідок зіткнення дві пасажирки «Daewoo» загинули на місці, водія – госпіталізували. А «Peugeot» після удару викинуло з дороги, і машина загорілася. Випадкові свідки зупинились недолік від місця аварії і кинулись до палаючого автомобіля. У ньому знаходилась жінка. Людям вдалось її швидко витягнути із салону на безпечну відстань, а вже буквально за лічені хвилини «Peugeot» вигорів вщент.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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