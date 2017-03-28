В Одесі обвалилась частина житлового будинку. ВІДЕО

Карниз покрівлі житлового будинку обвалися на землю, повідомляють рятувальники Одеської області. Все сталося на вулиці Катеринінська. Нині бійці ДСНС проводять роботи з ліквідації загрози подальших обвалів цього будинку. А ще розпочато перевірку інших старих будівель в аварійному стані.

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