Одеські поліцейські застосували табельну зброю під час гонитви. ВІДЕО

Одеські поліцейські застосували табельну зброю під час гонитви. ВІДЕО

07:00 28.03.2017

Під час патрулювання території обслуговування екіпаж спецвзводу поліції на вул. Заболотного в м. Одесі помітив трьох осіб, які шляхом пошкодження автомобіля намагалися скоїти розбійний напад на мешканця м. Одеси. 

Працівниками поліції було вжито необхідні заходи для припинення правопорушення. Зловмисники намагалися втекти з місця події на своєму автомобілі марки «Ауді».

На законні вимоги правоохоронців зупинити транспортний засіб зловмисники не відреагували. Щоб не допустити тяжких наслідків під час переслідування працівниками поліції була застосована табельна вогнепальна зброя з метою зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження.

Під час переслідування транспортний засіб скоїв декілька ДТП та був зупинений. В подальшому працівниками поліції був затриманий один зі зловмисників, особи інших встановлені та вживаються заходи щодо їх затримання.

На даний час розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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