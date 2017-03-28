У Житомирі поліція викрила бордель, замаскований під лазню. ВІДЕО

У Житомирі поліція викрила бордель, замаскований під лазню. ВІДЕО

07:40 28.03.2017

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з Житомирським відділом поліції ГУНП області виявили розважальний комплекс, в якому надавали сексуальні послуги близько десятка дівчат.

Нині фігурантами кримінального провадження стали власник та 3 адміністратора закладу, через яких було організовано та реалізовувалась злочинна схема.

Приватна лазня функціонувала у центральній частині м. Житомира. За її діяльністю поліцейські спостерігали упродовж кількох місяців і у ході слідчо-розшукових заходів задокументували, що, окрім традиційних водних процедур, клієнтам надавали ще й додатковий спектр інтимних послуг.

Відпочинок з сексуальними розвагами оплачувався по окремому тарифу й година роботи повій оцінювалась від 800 до 1,5 тисяч гривень.

- У нас є підстави стверджувати, що до надання послуг залучалось, щонайменше, десять дівчат, яких викликали по телефону у разі отримання замовлення від клієнтів, - розповідає начальник відділу БЗПТЛ ГУНП Микола Балакішієв.

У ході досудового розслідування та слідчо-розшукових дій слідчими Житомирського відділу поліції встановлено, що до реалізації злочинної схеми були задіяні три адміністратори комплексу. Щодня до закладу також приїздив власник, який контролював, очевидно, не лише процес банних, а й інших послуг.

Під час проведеного санкціонованого обшуку вилучено речові докази та документи, що підтверджують діяльність борделю.

Дівчат, які надавали сексуальні послуги, притягнуть до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення, відтак їм загрожує штраф.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області 

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