Поліція Харківщини надала пояснення щодо знайденої у м.Ізюм дитини. ВІДЕО

Вчора у мережі Інтернет була розповсюджена інформація про, начебто, знайдення в місті Ізюмі на вулиці маленького хлопчика. Користувачі соцмереж закликали громадян розповсюдити цю інформацію для встановлення батьків дитини.

З цього приводу Головне управління ГУНП в Харківській області офіційно повідомляє, що до медичного закладу, куди було доставлено хлопчика, для перевірки інформації негайно виїхали працівники ювенальної превенції ГУНП в Харківській області.

Як розповів старший інспектор відділу ювенальної превенції майор поліції Юрій Михайлович, 5-річного хлопця до лікарні передали працівники служби у справах дітей Ізюмської міськради, які проводили заплановані профілактичні рейди.

Під час заходу вони виявили багатодітну родину, яка потребувала медичної допомоги. Було прийнято рішення доправити мати із чотирма дітьми до місцевої лікарні.

Ізюмські медики вирішили одного із дітей – 5-річного хлопчика – доправити до харківської лікарні на додаткове обстеження. У відношенні дитини будь-яких протиправних дій скоєно не було, його стан задовільний.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області