Поліція Харківщини надала пояснення щодо знайденої у м.Ізюм дитини. ВІДЕО

Поліція Харківщини надала пояснення щодо знайденої у м.Ізюм дитини. ВІДЕО

10:20 28.03.2017

Вчора у мережі Інтернет була розповсюджена інформація про, начебто, знайдення в місті Ізюмі на вулиці маленького хлопчика. Користувачі соцмереж закликали громадян розповсюдити цю інформацію для встановлення батьків дитини.

З цього приводу Головне управління ГУНП в Харківській області офіційно повідомляє, що до медичного закладу, куди було доставлено хлопчика, для перевірки інформації негайно виїхали працівники ювенальної превенції ГУНП в Харківській області.

Як розповів старший інспектор відділу ювенальної превенції майор поліції Юрій Михайлович, 5-річного хлопця до лікарні передали працівники служби у справах дітей Ізюмської міськради, які проводили заплановані профілактичні рейди.

Під час заходу вони виявили багатодітну родину, яка потребувала медичної допомоги. Було прийнято рішення доправити мати із чотирма дітьми до місцевої лікарні.

Ізюмські медики вирішили одного із дітей – 5-річного хлопчика – доправити до харківської лікарні на додаткове обстеження. У відношенні дитини будь-яких протиправних дій скоєно не було, його стан задовільний.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Поліція Харківщини надала пояснення щодо знайденої у м.Ізюм дитини. ВІДЕО
Поліція Харківщини надала пояснення щодо знайденої у м.Ізюм дитини. ВІДЕО
28.03.2017 | 10:20
У Житомирі поліція викрила бордель, замаскований під лазню. ВІДЕО
У Житомирі поліція викрила бордель, замаскований під лазню. ВІДЕО
28.03.2017 | 07:40
Одеські поліцейські застосували табельну зброю під час гонитви. ВІДЕО
Одеські поліцейські застосували табельну зброю під час гонитви. ВІДЕО
28.03.2017 | 07:00
Поблизу Одесси у ДТП загинуло дві жінки. ВІДЕО
Поблизу Одесси у ДТП загинуло дві жінки. ВІДЕО
28.03.2017 | 06:45
В Одесі обвалилась частина житлового будинку. ВІДЕО
В Одесі обвалилась частина житлового будинку. ВІДЕО
28.03.2017 | 06:30
У Хмельницькому звільнили поліцейського, який стріляв у чоловіка. ВІДЕО
У Хмельницькому звільнили поліцейського, який стріляв у чоловіка. ВІДЕО
27.03.2017 | 23:15
На Сумщині СБУ ліквідувала лабораторію з виготовлення наркотиків. ВІДЕО
На Сумщині СБУ ліквідувала лабораторію з виготовлення наркотиків. ВІДЕО
27.03.2017 | 23:00
Хабар, патрони та печатка із гербом Росії –надбання військового комісара. ВІДЕО
Хабар, патрони та печатка із гербом Росії –надбання військового комісара. ВІДЕО
27.03.2017 | 22:45
У Дніпрі поліцейські навчають жінок самозахисту. ВІДЕО
У Дніпрі поліцейські навчають жінок самозахисту. ВІДЕО
27.03.2017 | 22:15
У Києві через грубе порушення правил водій опинився у лікарні. ВІДЕО
У Києві через грубе порушення правил водій опинився у лікарні. ВІДЕО
27.03.2017 | 21:45
Нові подробиці зі складу боєприпасів у Харківській області. ВІДЕО
Нові подробиці зі складу боєприпасів у Харківській області. ВІДЕО
27.03.2017 | 21:15
Чиновника «Укрзалізниці» визволили з полону. ВІДЕО
Чиновника «Укрзалізниці» визволили з полону. ВІДЕО
27.03.2017 | 20:45
Поліція затримала зловмисника, який зі стріляниною викрав автобус у Києві. ВІДЕО
Поліція затримала зловмисника, який зі стріляниною викрав автобус у Києві. ВІДЕО
27.03.2017 | 20:15
На Донеччині розбився вертоліт із військовослужбовцями. ВІДЕО
На Донеччині розбився вертоліт із військовослужбовцями. ВІДЕО
27.03.2017 | 19:50
У Миколаєві поліція затримала особливо небезпечного злочинця. ВІДЕО
У Миколаєві поліція затримала особливо небезпечного злочинця. ВІДЕО
27.03.2017 | 09:00
Поліцейським, які затримали суддю, оголосили догану. ВІДЕО
Поліцейським, які затримали суддю, оголосили догану. ВІДЕО
26.03.2017 | 22:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом
17.03.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Як відповідає Україна на військові інформаційні операції Росії?
17.03.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Рішення щодо припинення торгівлі з ОРДЛО може бути переглянуто
17.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви громадську акцію з блокування російських банків в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.