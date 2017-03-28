Зухвалих квартирних крадіїв затримала одеська поліція. ВІДЕО

Зухвалих квартирних крадіїв затримала одеська поліція. ВІДЕО

12:40 28.03.2017

Працівниками Київського відділу поліції затримано двох чоловіків, підозрюваних в крадіжці майна з житла 65-річної одеситки.

Зловмисники вступили у попередню змову, спрямовану на заволодіння чужим майном, склали план дій та обрали об'єкт - квартиру одного з будинків по вул. Педагогічній.

Припаркувавши свій автомобіль поблизу проїжджої частини, спільники через балкон, шляхом віджиму металопластикових дверей, проникли в помешкання, звідки викрали майно місцевої жительки, завдавши збитків на суму 13 тисяч гривень.

Після цього зловмисники ретирувалися з квартири, склали викрадені речі у вказаний транспортний засіб і зникли з місця події.

Потерпіла звернулася до поліції. В ході проведення слідчо-оперативних заходів, працівники кримінальної поліції в той же день затримали правопорушників. Викрадене майно вилучено. На даний час чоловіки перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Затриманих доставили до відділу поліції. Зловмисниками виявилися 19-річний одесит та його раніше судимий подільник - 32-річний житель Кілійського району.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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