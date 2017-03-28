Зухвалих квартирних крадіїв затримала одеська поліція. ВІДЕО
Зухвалих квартирних крадіїв затримала одеська поліція. ВІДЕО
Працівниками Київського відділу поліції затримано двох чоловіків, підозрюваних в крадіжці майна з житла 65-річної одеситки.
Зловмисники вступили у попередню змову, спрямовану на заволодіння чужим майном, склали план дій та обрали об'єкт - квартиру одного з будинків по вул. Педагогічній.
Припаркувавши свій автомобіль поблизу проїжджої частини, спільники через балкон, шляхом віджиму металопластикових дверей, проникли в помешкання, звідки викрали майно місцевої жительки, завдавши збитків на суму 13 тисяч гривень.
Після цього зловмисники ретирувалися з квартири, склали викрадені речі у вказаний транспортний засіб і зникли з місця події.
Потерпіла звернулася до поліції. В ході проведення слідчо-оперативних заходів, працівники кримінальної поліції в той же день затримали правопорушників. Викрадене майно вилучено. На даний час чоловіки перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів.
Затриманих доставили до відділу поліції. Зловмисниками виявилися 19-річний одесит та його раніше судимий подільник - 32-річний житель Кілійського району.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області
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