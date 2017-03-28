Підозрювану у вбивстві перукаря рівнянку затримали в Єгипті. ВІДЕО

Про це повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк. 23-річну рівнянку, яка була оголошена у міжнародний розшук днями затримали у Єгипті при оформленні особистих документів.

Нагадаємо, восьмого лютого у Рівному 23-річна дружина завдала численні смертельні ножові поранення чоловікові. Заховавши тіло у кладовці, зателефонувала матері, аби та погледіла двох внуків, бо їй терміново потрібно на відпочинок.

«Після того як слідчі довели її участь у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, поліцейські встановили, що вона перебуває у Єгипті, — повідомив Олександр Панасюк. — В рамках діючого Кримінального процесуального кодексу України їй було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. На підставі ухвали суду про оголошення у міжнародний розшук зловмисницю затримали компетентні органи країни Єгипет при оформленні деяких особистих документів, довідок.»

Зі слів Олександра Панасюка, у квартирі за місцем скоєння злочину поліцейські виявили явні сліди, які свідчать що саме вона скоїла умисне вбивство. Вина 23-річної рівнянки доводиться рядом зібраних доказів: сліди біологічного походження, допитами свідків.

Зараз рівнянка затримана тамтешніми правоохоронцями на підставі ухвали і буде знаходитися там близько місяця доки завершиться процедура екстрадиції. Після цього її доставлять в Україну для проведення слідчих дій та притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, поліцейські встановили, що після скоєння злочину жінка викрала гроші потерпілого у сумі понад 10 тисяч доларів США. У випадку, якщо корисливі мотиви скоєння умисного вбивство буде доведено, злочин перекваліфікують на частину 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівнненській області