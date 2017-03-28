СБУ затримала бойовика "ДНР" при спробі проникнути в Україну. ВІДЕО

Бойовика терористичної організації «ДНР», який намагався потрапити в Україну, затримала Служба безпеки України під час перетину державного кордону з Російською Федерацією.

У березні минулого року мешканець Золотоніського району Черкаської області приєднався до одного з незаконних збройних угруповань терористів. Він був навідником-оператором БМП і брав активну участь у бойових зіткненнях з силами антитерористичної операції.

Крім цього бойовик залучався своїми кураторами до збору інформації про склад і озброєння українських військ та місця їх дислокацій.

У лютому 2017 року співробітники Управління СБ України у Черкаській області заочно оголосили терористу про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та оголосили його у всеукраїнський розшук.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ