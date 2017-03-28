У Дніпрі суд звільнив від відповідальності учасника програми СБУ. ВІДЕО
У Дніпрі суд звільнив від відповідальності учасника програми СБУ. ВІДЕО
У Дніпрі суд звільнив від кримінальної відповідальності учасника Програми Служби безпеки України «На тебе чекають вдома».
У квітні-травні 2014 року колишній офіцер МВС України добровільно вступив до незаконного збройного формування так званої «ЛНР». Зі зброєю в руках він патрулював та ніс чергування на території Ровеньок Луганської області, охороняв адміністративні будівлі, захоплені бойовиками, а також мітинги, організовані на підтримку терористичної організації.
Будучи за фахом юристом, колишній бойовик усвідомив злочинний характер своїх дій, добровільно припинив протиправну діяльність та розкаявся у вчиненому.
Дізнавшись про Програму Служби безпеки України «На тебе чекають дома», чоловік скористався нею, добровільно звернувся до Управління СБУ у Дніпропетровській області та за ухвалою суду був звільнений від відбування кримінального покарання.
За матеріалами прес-центру СБУ
У Дніпрі суд звільнив від кримінальної відповідальності учасника Програми Служби безпеки України «На тебе чекають вдома».
У квітні-травні 2014 року колишній офіцер МВС України добровільно вступив до незаконного збройного формування так званої «ЛНР». Зі зброєю в руках він патрулював та ніс чергування на території Ровеньок Луганської області, охороняв адміністративні будівлі, захоплені бойовиками, а також мітинги, організовані на підтримку терористичної організації.
Будучи за фахом юристом, колишній бойовик усвідомив злочинний характер своїх дій, добровільно припинив протиправну діяльність та розкаявся у вчиненому.
Дізнавшись про Програму Служби безпеки України «На тебе чекають дома», чоловік скористався нею, добровільно звернувся до Управління СБУ у Дніпропетровській області та за ухвалою суду був звільнений від відбування кримінального покарання.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3034#sthash.dpeSjhjy.dpuf
|
28.03.2017 | 15:20
|
28.03.2017 | 15:00
|
28.03.2017 | 14:20
|
28.03.2017 | 12:40
|
28.03.2017 | 10:20
|
28.03.2017 | 07:40
|
28.03.2017 | 07:00
|
28.03.2017 | 06:45
|
28.03.2017 | 06:30
|
27.03.2017 | 23:15
|
27.03.2017 | 23:00
|
27.03.2017 | 22:45
|
27.03.2017 | 22:15
|
27.03.2017 | 21:45
|
27.03.2017 | 21:15
|
27.03.2017 | 20:45
-
- 1 з 733
- ››