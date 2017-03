У Дніпрі суд звільнив від відповідальності учасника програми СБУ. ВІДЕО

У Дніпрі суд звільнив від кримінальної відповідальності учасника Програми Служби безпеки України «На тебе чекають вдома».

У квітні-травні 2014 року колишній офіцер МВС України добровільно вступив до незаконного збройного формування так званої «ЛНР». Зі зброєю в руках він патрулював та ніс чергування на території Ровеньок Луганської області, охороняв адміністративні будівлі, захоплені бойовиками, а також мітинги, організовані на підтримку терористичної організації.

Будучи за фахом юристом, колишній бойовик усвідомив злочинний характер своїх дій, добровільно припинив протиправну діяльність та розкаявся у вчиненому.

Дізнавшись про Програму Служби безпеки України «На тебе чекають дома», чоловік скористався нею, добровільно звернувся до Управління СБУ у Дніпропетровській області та за ухвалою суду був звільнений від відбування кримінального покарання.

За матеріалами прес-центру СБУ

