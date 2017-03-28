У Миколаївській області обвалився міст. ВІДЕО
У Миколаївській області обвалився міст. ВІДЕО
У селі Пересадівка завалився потоний міст через річку Інгул. Він поєднує два села, а через аварійну ситуацію неможна було ні проїхати, ні пройти.
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