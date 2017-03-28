У Києві під одним будинком згоріло 5 машин. ВІДЕО
У Києві під одним будинком згоріло 5 машин. ВІДЕО
Пожежа і справді масштабна. На місці події працювали кілька машин рятувальників, патрульні поліцейські. Вогнем повністю знищило Ауді та Мазду трохи менше постраждали два Форди та Деу Ланос.
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