На Рівненщині п’яна водійка врізалась у фуру. ВІДЕО
На Рівненщині п’яна водійка врізалась у фуру. ВІДЕО
Жінка була настільки п’яною, що навіть не зрозуміла – щойно влетіла у фуру. Її позашляховик потрощило від зіткнення. Можна сказати, що передньої частини автомобіля просто немає. Та попри це, жінка намагалась поїхати з місця ДТП, кілька разів вона спробувала завести автомобіль. Втім, безрезультатно.
Не тільки це……також в огляді ДТП дивіться…..
П’яний водій спричинив аварію. Його машина перевернулась.
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