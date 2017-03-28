На Рівненщині п’яна водійка врізалась у фуру. ВІДЕО

Жінка була настільки п’яною, що навіть не зрозуміла – щойно влетіла у фуру. Її позашляховик потрощило від зіткнення. Можна сказати, що передньої частини автомобіля просто немає. Та попри це, жінка намагалась поїхати з місця ДТП, кілька разів вона спробувала завести автомобіль. Втім, безрезультатно.

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П’яний водій спричинив аварію. Його машина перевернулась.

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Телеканал ЧП.INFO