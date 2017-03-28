В Одесі зі стріляниною затримали зловмисників. ВІДЕО
В Одесі зі стріляниною затримали зловмисників. ВІДЕО
У одеських копів був звичайний робочий день – вони патрулювали вулиці. Як раптом побачили чоловіків, які зухвало намагалися відкрити чужий автомобіль і напасти на одесита. Полісмени побігли допомагати. Однак, розбійники…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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