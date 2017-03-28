Прикордонників будуть набирати із числа цивільних. ВІДЕО

Стати прикордонником може кожен. Для цього не потрібно мати навіть профільну освіту. Все тому, що в рамках проекту «Нове обличчя кордону» Державна прикордонна служба України розпочала конкурс, участь у якому можуть взяти усі охочі. Для початку потрібно заповнити просту анкету на сайті Держприкордонслужби. Там же можна дізнатись про основні вимоги до кандидатів. Зокрема, майбутні прикордонники повинні знати англійську мову, мати повну середню освіту, а також бути придатним до військової служби.

Телеканал ЧП.INFO