В Україні скоро зникнуть інтернати. Уряд затвердив історичну постанову. ВІДЕО
В Україні скоро зникнуть інтернати. Уряд затвердив історичну постанову. ВІДЕО
Кабінет Міністрів дав «зелене світло» патронату. У державному бюджеті на 2017 рік передбачили кошти на нові патронатні сім`ї. За рік їх мають створити понад 150 по всій Україні. Надати тимчасовий догляд планують більш ніж 300 дітям.
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