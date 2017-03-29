Омбудсмен підганяє депутатів із законопроектом про право на страйк. ВІДЕО
Омбудсмен підганяє депутатів із законопроектом про право на страйк. ВІДЕО
Право на страйк має кожен українець. Утім, в окремих ситуаціях, держава продовжує його порушувати. Так відбувається через певні неузгодженості у законодавстві. Це визнав і Європейський суд. Несправедливим вважають те, що не можуть страйкувати представники транспортних компаній, в тому числі, авіакомпаній.
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