Правозахисники проводять тематичні бесіди у рамках фестивалю «Docudays UA». ВІДЕО
Правозахисники проводять тематичні бесіди у рамках фестивалю «Docudays UA». ВІДЕО
Що таке правозахист? Хто такі правозахисники та які права людини в Україні порушують найчастіше? До обговорення цих та інших питань на час фестивалю «Docudays UA» може долучитися кожен охочий.
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